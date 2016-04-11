PCLADY摩登大巴驶进京城十一所高校与学子们亲密互动

2016年摩登校园行在北京大学的成功举办以及北大学子们与PCLAY的积极互动，小伙伴们是不是也蠢蠢欲动了？4月9日，PCLADY的摩登大巴车驶离北京大学校园，在北京11所高校来了一次时尚摩登环游之旅。





PCLADY摩登大巴驶进京城高校与学子们亲密互动





PCLADY摩登大巴驶进京城高校与学子们亲密互动





4月9日的摩登大巴车在北京11所高校的环游之旅，实际上是对四月PCLADY摩登校园行在北京几所高校举行的摩登路演及摩登课堂活动的预热。虽然是活动预热，且当天气温高达27摄氏度的室外，摩登大巴却依旧得到了高校爱美少男少女们的追捧。





PCLADY摩登大巴驶进京城高校与学子们亲密互动





早上八点半，摩登大巴缓缓开到此次巡游的首站北京大学。在经历短暂的停留后，环高校之旅便正式开始了！





PCLADY摩登大巴驶进京城高校与学子们亲密互动





摩登大巴环游之旅第二站我们来到清华大学





北京师范大学美女





人民大学美女





摩登大巴每到一所高校，便会在他们的标志性建筑旁停留，与高校学子们来一次亲密的摩登互动游戏。高校不仅出学霸，还出美女。我们在这次摩登环游中发现了校园“杨幂”以及“新版奶茶妹妹”。





北京交通大学的美女让人眼前一亮





首经贸的姑娘们也是一个比一个美





北京理工大学的美女们同样迫不及待的想参与我们的摩登大巴互动中









北京航空航天大学的学霸级女神以及“鲜肉”帅哥也加入了我们的摩登校园行的队伍中





财经大学的男生们个个都是大长腿





校园里怎能少了情侣档





结束了一天北京高校之旅的小伙伴们，虽然疲惫，但还是要元气满满的来张合照！





PCLADY摩登大巴驶进京城高校与学子们亲密互动





如果你错过了4月9日的摩登大巴北京高校环游之旅，没关系。在这个暖暖的四月里，我们的摩登校园行将于4月19日走进中央民族大学、4月21日中央财经大学、4月26日首都经济贸易大学以及4月28日北京师范大学四所高校。无论是想变美或是想变得更美的你，我们都在这等你。不见，不散。



