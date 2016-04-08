“穿”成职场赢家！电商平台MFD时尚日记携手TCPW在北京举办“Dress for Success”主题慈善论坛活动

图片来自品牌供图

时尚日记主办的Dress for Success活动





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时尚日记主办的Dress for Success活动





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时尚日记主办的Dress for Success活动









你是否发现过这样一个问题，如果你对一个人的第一印象非常不好，就算之后慢慢发现他的诸多优点，但不好的印象依然很难改变？反之亦然。这就是所谓的“30秒第一印象”。而第一印象除了容貌、声音、举止之外，最为重要的就是衣装。除了对日常社交的影响，对于在职场相对不占优势的女性来说，想要赢得一席之地更是至关重要！

上周，创立于北京的国际时尚女装跨境电商平台“MFD时尚日记”携手宾夕法尼亚大学女性协会 (TCPW) ，在北京举办了题为“Dress for Success”的主题慈善论坛活动。而他们要探讨的，正是现代中国女性的着装需求和时尚礼仪。在这个女性正在走向全球职业领导层的时代，我们看到越来越多“女总裁”的出现。以往刻板印象中女性相较弱势，但是如今的女总裁不仅高学历，有海外经历，更是时尚度爆表。活动邀请了5位成功的“女性人生赢家”，跟大家分享自己游走于国内外金融、媒体、时尚领域的着装心得体会。





活动主办方之一的宾大学女性协会也是积极推动女性校友在校内外提升自己的话语权和平等权益的组织。他们鼓励女性积极去成为领导者，决策者，最终影响社会的前进。协会主席Loretta也用“美式”普通话为本次活动致辞开启了当晚的活动。